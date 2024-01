Minas Gerais lidera previsão de crescimento no turismo brasileiro para o Carnaval de 2024

O Carnaval transcende a mera festividade e impulsiona uma movimentação econômica de grande porte no Brasil. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a projeção para este ano é de um montante de R$ 9 bilhões, representando um crescimento de 10% em relação a 2023.

Foto: Fred Magno/O Tempo

Além disso, a CNC observou um aumento significativo no fluxo de turistas pelo país. Em âmbito nacional, fevereiro deve registrar um acréscimo de 10% em comparação ao ano anterior. Minas Gerais desponta como o estado com o maior incremento previsto, com uma alta de 20,2%. Entretanto, destinos carnavalescos tradicionais tendem a ter um crescimento mais moderado, devido à maturidade do turismo local. No Rio de Janeiro, espera-se um aumento de 9,8%, enquanto na Bahia a projeção é de 3,6%.

Em termos de faturamento, Minas Gerais figura como o terceiro maior estado do país, com uma previsão de R$ 5,2 bilhões, seguindo atrás de São Paulo (R$ 16,3 bilhões) e praticamente empatado com o Rio de Janeiro (R$ 5,3 bilhões). Em quarto lugar, está a Bahia, com R$ 2,7 bilhões. Esta projeção da CNC supera a estimativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), que prevê uma movimentação de R$ 1,8 bilhão, um aumento de 20% em relação a 2023.

O governo de Minas Gerais está investindo na atração de turistas de outros estados. Foi realizado um investimento de R$ 6 milhões em uma campanha publicitária direcionada especialmente para Rio de Janeiro e São Paulo, com o intuito de promover o turismo em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. A meta é aumentar em 30% o número de visitantes de outras regiões do país na capital.

Da Redação com O Tempo