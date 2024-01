Ônibus que transportava pacientes de Pitangui para BH colide com carreta na BR-262 nesta Terça-feira

Um sério acidente ocorrido por volta das 5h desta terça-feira (30 de janeiro) deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida na BR-262, próximo a Nova Serrana, entre o trevo da BR-494 e a ponte do Rio Pará. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência após um ônibus da prefeitura de Pitangui colidir na traseira de uma carreta.

Foto: CBMMG/Divulgação

O ônibus transportava nove pacientes que estavam a caminho de tratamento médico em Belo Horizonte e sofreu danos consideráveis na parte frontal devido ao impacto. O motorista do ônibus, de 45 anos, ficou preso nas ferragens, sendo resgatado com ferimentos leves.

Entre os passageiros do ônibus, um homem de 60 anos foi resgatado com traumatismo craniano em estado grave. Os demais passageiros, com ferimentos leves, receberam atendimento no local e foram encaminhados para cuidados médicos.

O motorista da carreta, de 49 anos, saiu ileso do acidente e relatou que estava em baixa velocidade enquanto subia uma colina quando sentiu o impacto na traseira do veículo. A carreta transportava 48 toneladas de milho desde Luis Eduardo, na Bahia, até Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais.

Apesar da gravidade do acidente, o trânsito foi interrompido em apenas uma faixa sem grandes congestionamentos, preservando assim a carga de milho. A equipe da Concessionária Triunfo trabalhou na remoção dos destroços e na liberação da pista para normalização do fluxo de veículos.

Da Redação com O Tempo