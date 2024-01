Chamado urgente: Banco de leite humano da maternidade Odete Valadares precisa de doações imediatas

O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Odete Valadares (MOV), pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), enfrenta uma preocupante redução no estoque de leite humano pasteurizado neste mês de janeiro. Tradicionalmente reconhecido em Minas Gerais, o BLH presta serviços essenciais aos bebês internados na unidade e em outros hospitais parceiros do estado, contando normalmente com um estoque robusto de cerca de 900 frascos de 300 ml cada. No entanto, o estoque atualmente registra apenas 100 frascos de leite, gerando apreensão entre os profissionais devido à possível incapacidade de atender à demanda.

Foto: Rafael Assis

A coordenadora do BLH da MOV, Karine Antunes, observa que é comum uma diminuição nas doações durante períodos de férias, porém, nos últimos tempos, tem-se notado uma queda cada vez mais acentuada, inclusive no número de doadoras ativas ao longo do ano.

Brenda Lorrane Oliveira Antônio, mãe de três crianças e doadora pelo segundo ciclo, compartilha sua história de dedicação. Após ter seu primeiro filho prematuro e enfrentado dificuldades em encontrar leite humano para ele, compreendeu profundamente o valor desse recurso para a saúde dos bebês, especialmente os prematuros. Sua experiência a levou a se tornar uma doadora comprometida, enxergando a doação como um ato de amor capaz de transformar vidas.

Brenda destaca a importância da doação e incentiva outras mães a se engajarem nessa causa, ressaltando a gratificação pessoal que essa prática proporciona. Ela enfatiza que cada gota de leite importa, especialmente para os bebês internados em UTIs Neonatais, onde cada pequena contribuição pode fazer uma diferença crucial em suas vidas.

Recentemente, o processo de cadastro de doadoras para o Banco de Leite Humano e a marcação de consultas para mulheres com dificuldades na amamentação foram simplificados e ampliados pelo Governo de Minas. Agora, essas ações podem ser realizadas através do Portal MG e do aplicativo MG app, visando facilitar o acesso das doadoras e usuárias e aumentar os estoques do banco de leite, que se encontram abaixo do necessário neste momento.

Como fazer

Para marcar consulta ou se cadastrar como possível doadora de leite no Portal MG, as mães devem entrar utilizando o login da conta Gov.br. O sistema tem aparência intuitiva para evitar dificuldades na hora de se inscrever.

O processo para a marcação de consulta para receber orientações sobre a amamentação é simples: depois de fazer o login, basta escolher o dia e o horário convenientes e a unidade hospitalar mais próxima de sua casa.

Para a doação de leite, a interessada deve preencher um formulário on-line com dados sobre sua saúde e anexar os exames médicos requeridos pelo Ministério da Saúde para possíveis doadoras - os mesmos do pré-natal. As informações são enviadas para o banco de leite ou para o posto de coleta para avaliação e, após a análise, as mulheres recebem, por e-mail, o resultado informando se estão aptas ou não a doar. Em seguida, as doadoras receberão uma ligação da equipe do BLH ou do posto de coleta.

“O cadastro é simples, sem burocracia. Buscamos o leite na casa da doadora e fornecemos todos os materiais necessários, como vidros, toucas, máscaras e etiquetas. Esperamos que o novo sistema de cadastro possa otimizar as doações. No entanto, as mulheres que não quiserem fazer o processo on-line podem fazer também por telefone ou presencial, como a doadora achar melhor”, esclarece a coordenadora do banco de leite.

As mães que tiverem interesse em ser doadoras ou apresentarem dificuldades em relação ao aleitamento materno também podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano da MOV pelos telefones (31) 3298-6008 ou 3337-5678, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

Segurança

O leite doado passa por várias etapas rigorosas de seleção e análises microbiológicas até ser pasteurizado e estar pronto para distribuição, obedecendo a legislação da Anvisa e do Ministério da Saúde, garantindo toda a segurança para quem doa e recebe o leite.

Toda doação é destinada aos bebês prematuros e prematuros extremos, que estão internados na UTI Neonatal ou na Unidade de Cuidados Intermediários da MOV e de outras unidades parceiras de Minas Gerais. “Atualmente, na neonatologia temos mais de 45 prematuros que podem ser beneficiados, além dos bebês internados no alojamento conjunto e demais alas da maternidade”, ressalta Karine.

Benefícios

O leite humano possui inúmeros benefícios imunológicos, protegendo contra alergias, infecções, intolerâncias, além de promover benefícios à visão, ao desenvolvimento do perímetro cefálico (crescimento da cabeça), entre outros.

“A doação de leite ajuda a salvar a vida dos bebês prematuros, é o melhor alimento para eles, pois trata-se de um leite que contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dos bebês” explica a coordenadora do BLH.

Postos de coleta



A Fhemig possui dois postos de coleta em suas unidades:



Hospital Júlia Kubitschek: (31) 3389-7880



Hospital Regional João Penido (Juiz de Fora): (32) 3691-9500

Da Redação com Agência Minas