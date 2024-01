Boi da Manta se apresenta em Pedro Leopoldo: Confira novidades e medidas de segurança

Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, o Boi da Manta continua agitando o centro de Pedro Leopoldo, confirmando sua posição como a maior e uma das festas mais queridas da cidade. O evento está reunindo tanto moradores locais quanto visitantes na rua principal da cidade.

Foto: Por Dentro de Tudo

No entanto, uma novidade vai marcar o segundo dia de festa. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Pedro Leopoldo divulgou um comunicado importante em resposta a um pedido da Polícia Militar. Seguindo essa orientação, será proibido o uso, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas de vidro e copos térmicos durante os dias do Boi da Manta e do Carnaval.

Essa medida foi adotada para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes, evitando possíveis problemas relacionados ao uso de recipientes que possam representar riscos.

E não se esqueça, o Boi da Manta começa às 19 horas.

Da Redação com Por Dentro de Tudo