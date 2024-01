Carna Prudente 2024: Quatro dias de festa, alegria e música na Praça do Rosário

O Carnaval em Prudente de Morais está prestes a agitar a cidade com quatro dias repletos de festa, alegria e música envolvente. Agendado para os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, o Carna Prudente acontecerá na animada Praça do Rosário, transformando-a no epicentro das celebrações carnavalescas na região.

Prudente de Moraes/ Divulgação

O evento promete apresentar atrações musicais de grande destaque, proporcionando momentos de diversão para todos os presentes. Shows ao vivo, desfiles de blocos e o clima contagiante do Carnaval estarão lá para animar os foliões.

Uma novidade que certamente agradará o público é a realização de matinês nos dias 11 (domingo) e 13 (terça-feira), permitindo que as crianças também desfrutem da folia de maneira especial.

Os organizadores ressaltam a importância de preparar uma fantasia criativa para entrar no espírito da festa. O Carna Prudente 2024 promete criar experiências inesquecíveis, reforçando a tradição carnavalesca da cidade.

A população é convidada a participar ativamente deste momento festivo, celebrando a cultura e a alegria que o Carnaval traz consigo. A Praça do Rosário será o local de encontro para aqueles que buscam diversão e entretenimento durante este período festivo. Confira a programação e garanta sua presença no Carna Prudente 2024!

Da Redação com Por Dentro de Tudo