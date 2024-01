Estudantes do curso de Direito oferecem atendimentos para conciliação de conflitos todas as quintas-feiras no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Faseh – Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Os moradores de Vespasiano e Lagoa Santa, municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem agora contar novamente com esses serviços gratuitos.

Não é necessário fazer inscrição prévia para acessar o atendimento. Basta comparecer ao NPJ da Faseh, localizado na Av. Pref. Sebastião Fernandes, 890, Centro, Vespasiano, munido de documentos pessoais. O setor opera todas as quintas-feiras, das 12h às 17h.

O objetivo desses atendimentos é conscientizar as comunidades locais sobre a importância e os benefícios dos métodos adequados para a resolução de questões judiciais. No NPJ, estudantes e professores da Faseh desenvolvem estratégias para uma abordagem preventiva, rápida e eficiente das questões jurídicas.

Assim, busca-se homologar um acordo entre as partes, cujo cumprimento evita que o processo se arraste e se torne oneroso. Até o momento, o NPJ já realizou mais de 700 atendimentos.

