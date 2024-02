123milhas é alvo de operação do Ministério Público nesta quinta-feira

A 123milhas é alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na manhã desta quinta-feira (1º). Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, em endereços ligados aos responsáveis pela empresa, que pediu recuperação judicial no ano passado.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Um dos pontos visitados por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) fica localizado no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da capital. Diversas viaturas da Polícia Civil também foram vistas na região.

As informações iniciais apontam que a companhia estaria sendo investigada, dentre outras coisas, por suposta lavagem de dinheiro. Até o momento, tanto a 123milhas quanto a MaxMilhas, empresa ligada ao grupo, não se manifestaram.

Na última semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia determinado a suspensão da recuperação judicial da 123milhas. O processo está suspenso até que se decida quem serão os novos administradores judiciais do caso e que sejam constatadas as reais condições das empresas LH – Lance Hotéis e MaxMilhas, que foram incluídas na recuperação apenas no início de outubro de 2023.

O caso

Em agosto de 2023, a 123milhas decidiu suspender as emissões de passagens e pacotes da linha Promo (com datas flexíveis), que tinham previsão de embarque entre setembro e dezembro do ano passado. A medida fez a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) questionar a agência de viagens online sobre os motivos que a levaram a cancelar pacotes e a emissão de passagens.

O Ministério Público de São Paulo também decidiu, na época, abrir um inquérito para investigar a empresa. Também em agosto a Justiça deferiu o pedido de recuperação judicial da empresa.

Da redaçaõ com O Tempo