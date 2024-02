Projeto em BH oferece banho, tosa e atendimento veterinário a cães de moradores de rua

No dia 30 de janeiro, foi lançado um projeto social que visa oferecer atendimentos veterinários, banho e tosa para cães de moradores em situação de rua em Belo Horizonte. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Arbo, a ONG Moradores de Rua e Seus Cães Beagá e o Ministério Público de Minas Gerais.

Imagem: Por Dentro de Tudo

De acordo com Patrícia Reis, presidente do Instituto Arbo, o projeto vai percorrer as ruas da cidade sempre às terças e quintas-feiras, levando uma espécie de clínica veterinária itinerante para as regiões com maior concentração de pessoas em situação de rua.

"A equipe móvel contará com médico veterinário, auxiliares e serviço de banho e tosa. Teremos profissionais dedicados a esses atendimentos", explicou Patrícia. Para ela, cuidar desses animais vai além de questões sanitárias, pois muitas vezes são o único vínculo afetivo das pessoas que vivem nas ruas.

"Os animais também têm sentimentos, e para muitos moradores de rua, eles representam uma família. Essas pessoas cuidam muito bem de seus animais, compartilhando o que têm, seja espaço para dormir, comida ou o próprio vínculo familiar", observou ela.

No primeiro dia de ação, realizado ontem, Patrícia relata uma recepção muito positiva. "Todos que chegaram mostraram preocupação com os animais, com questões como vacinação, e ficaram felizes com a oportunidade de oferecer um banho e tosa para seus companheiros, algo que muitos não têm condições de fazer", acrescentou.

Da Redação com Por Dentro de Tudo