SEE/MG lança Cadernos Mapa 2024: Recurso essencial para aprimorar o ensino nas escolas estaduais de Minas Gerais

Os educadores da Rede Estadual de Educação agora contam com um recurso valioso para aprimorar a experiência de aprendizado em sala de aula. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lançou os Cadernos Mapa 2024, destinados a auxiliar os professores durante o processo educacional em curso.

SEE / Divulgação

Os Cadernos Mapa consistem em materiais pedagógicos que oferecem sugestões de sequências didáticas alinhadas às habilidades do Currículo Referência Minas Gerais (CRMG). Desenvolvidos com base nas habilidades programadas para cada bimestre, conforme o plano de curso, esses cadernos são disponibilizados regularmente para todos os níveis de escolaridade da Educação Básica.

O objetivo primordial desses recursos é fornecer suporte aos professores da rede estadual de ensino, auxiliando-os no planejamento e execução das aulas, o que, por sua vez, contribui para a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos.

O Material de Apoio Pedagógico de Aprendizagem (MAPA) foi concebido pela Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da SEE/MG e compreende uma série de elementos, incluindo o Currículo Referência de Minas Gerais, o Plano de Curso, os Cadernos Mapa, o Jornal Lupa, o Se Liga na Educação e o Plano de Aula do Professor.

Janeth Cilene Betônico da Silva, diretora da Coordenadoria de Ensino da Escola de Formação, destaca a importância desse material para o trabalho dos professores em sala de aula.

“Os Cadernos Mapa foram elaborados com o objetivo específico de enriquecer o trabalho do professor. Buscamos, principalmente, promover o desenvolvimento das habilidades delineadas pela BNCC e pelo CRMG. Este material foi projetado para se alinhar com a prática docente e garantir o direito à aprendizagem dos nossos alunos”, ressalta a diretora.

Da Redação com Agência Minas