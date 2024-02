Concurso da Polícia Penal de Minas Gerais homologado: Nomeações iniciam em fevereiro

No Diário Oficial de Minas Gerais desta sexta-feira (2/2), foi oficializada a homologação do Concurso Público Edital Sejusp 002/2021 para a Polícia Penal de Minas Gerais. Os candidatos aprovados passaram por todas as seis etapas do concurso: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, exames médicos, teste de aptidão física, investigação social e, por fim, o Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP), dividido em três turmas.

Foto: Tiago Ciccarini /Sejusp

Após a homologação, os próximos passos para a incorporação dos novos policiais penais nas unidades prisionais incluem nomeação e realização de perícia médica. Estas etapas são conduzidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e dependem de prazos e logísticas internas.

O processo culmina com a posse dos aprovados e sua alocação nas unidades prisionais distribuídas por diversas regiões de Minas Gerais.

É importante ressaltar que os exames médicos são parte integrante do concurso público, enquanto a perícia médica é obrigatória para todos os ingressantes no serviço público, seja por meio de concurso, recrutamento amplo ou contrato.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, considera este um momento histórico. Ele liderou todas as negociações para a aprovação e realização do certame, destacando: "A homologação representa o esforço de dezenas de pessoas que trabalharam incansavelmente por mais de dois anos para que os aprovados pudessem chegar até aqui. Enfrentamos desafios inimagináveis para concluir um certame dessa magnitude".

Greco enfatiza ainda: "Este é um concurso de grande porte, o maior já realizado para o sistema prisional de Minas Gerais, com várias etapas e envolvendo o trabalho de muitas pessoas de diferentes áreas. É com grande satisfação que homologamos este concurso e estamos a poucos passos de ter esses policiais atuando em nossas unidades prisionais, prontos para contribuir e fortalecer ainda mais o trabalho da Polícia Penal de Minas Gerais".

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) salienta que as vagas serão preenchidas seguindo rigorosamente a ordem de classificação final dos candidatos no certame, conforme previsto em edital.

Após a reunião do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) na próxima semana, um cronograma com datas para nomeação e realização das perícias médicas será avaliado e posteriormente divulgado para acompanhamento pelos aprovados.

Da Redação com Agência Minas