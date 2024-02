Mulher é estuprada por ex-marido enquanto estava sob efeito de remédios em Minas

Uma mulher de 36 anos foi vítima de estupro pelo ex-marido (37 anos) na noite dessa sexta-feira (2) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A mulher estava em situação de vulnerabilidade por estar sob efeitos de medicamentos.

Conforme o relato da vítima, ela estava em casa quando o ex-companheiro invadiu a residência após arrombar a porta dos fundos do imóvel. Pela janela, ele entrou no quarto da ex-companheira e aproveitando que ela estava sob efeitos de medicamentos, a estuprou. Ele também teria acessado o celular da mulher, visto algumas mensagens e a ofendeu. Depois, ainda gravou um vídeo com a ex-mulher e enviou para contatos da vítima.

O homem foi encontrado na casa da mãe, no bairro Bandeirantes, onde tem morado após a separação do casal. O suspeito disse que na hora do crime, por volta de 22h, estava no trabalho quando teria recebido uma ligação da ex-companheira com intenções de atentar contra a própria vida. Na versão do suspeito, ele foi até a casa dela, verificou que ela tomou alguns medicamentos e prometeu cuidar dela até que ela melhorasse. O homem disse que a mulher começou a se insinuar e, por isso, ele manteve relações sexuais, mas no depoimento dele, com o consentimento dela.

A Polícia Militar registrou, no último dia 19, uma ocorrência de agressão do homem contra a mulher. O casal também tem outro registro de violência, com a mulher vítima de agressão, em setembro do ano passado. Enquanto a ocorrência era registrada, a mulher afirmou que o ex-companheiro já teria forçado outras relações sexuais no passado, além de a ameaçar diante dos filhos.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde passou por exames.

Com O Tempo