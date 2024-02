Jurado de morte e não quer estudar: menor de 12 anos é apreendido por tráfico em Minas

Um adolescente de 12 anos foi apreendido e três homens presos por tráfico de drogas nessa sexta-feira (2) em Governador Valadares, no Rio Doce. Um dos presos, de 24 anos, é tido como um dos chefes de uma gangue envolvida em diversos homicídios na cidade. Ele seria o mandante das mortes, cometidas quase sempre por menores de idade.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar chegou ao endereço do suspeito após denúncia anônima de tráfico de drogas no local. Um militar pulou o muro e viu que o suspeito de 24 anos ligava o liquidificador enquanto o adolescente colocava algo dentro do eletrodoméstico.

Quando a equipe policial bateu no portão, os suspeitos tentaram fugir, mas estavam cercados. No liquidificador os policiais encontraram crack triturado em pedras e, ao lado, ácido bórico e utensílios para pesar e fracionar a droga.

No imóvel a PM apreendeu, ainda, porções de maconha de diversos tamanhos, R$ 1.118 em notas pequenas, materiais para embalar drogas, celular e duas câmeras de segurança. Aos policiais, o adolescente de 12 anos disse que estava envolvido na gangue do suspeito de 24 anos e que está jurado de morte pelos inimigos da facção. Ele ainda relatou que saiu da escola e que não quer retornar aos estudos.

Outros dois suspeitos que estavam na casa foram presos. Todos foram encaminhados para a delegacia.

Com O Tempo