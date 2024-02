Para ameaçar ex-patrões, mulher coloca crânio humano em porta de comércio em Minas

Uma funcionária demitida de uma empresa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, é suspeita de subtração de cadáver, vilipêndio a cadáver e ameaça. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (6) na casa da mulher.

Foto: Polícia Civil / divulgação

Na casa da suspeita, a Polícia Civil encontrou “diversos objetos relacionados com a investigação”. As apurações do caso começaram após denúncia de um crânio ser colocado na porta de uma empresa como um ritual. Segundo os donos do comércio, a ex-funcionária foi a responsável por colocar a ossada no local. O motivo seria um desacerto na rescisão do vínculo trabalhista.

Durante a investigação, a Polícia Civil constatou, por câmeras de segurança, que foi a mulher quem colocou o crânio na porta da empresa. Além disso, o crânio passou por perícia e foi constatado ser humano.

As investigações estão a cargo da 6ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem.

Com O Tempo