Sargento da ativa é detido sob suspeita de furtar armas de quartel no interior de MG

Nesta quarta-feira (7), um sargento da ativa foi detido sob a suspeita de ter furtado armamentos do quartel da Polícia Militar de Muzambinho, cidade no Sul de Minas. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Militar à Itatiaia. Durante a madrugada, oito armas foram subtraídas da unidade, incluindo três pistolas, três fuzis e duas espingardas calibre 12.

Foto: Reprodução Internet/Muzambinho.com.br

Conforme relatos das fontes, o sargento estaria lotado no quartel de Muzambinho, mas encontrava-se afastado do trabalho. As roupas utilizadas no delito foram supostamente encontradas na residência do suspeito. Entretanto, as armas furtadas ainda não foram localizadas.

O sargento recebeu voz de prisão da Polícia Militar e está sob custódia em uma unidade da corporação.

Relembre o caso

Durante a madrugada desta quarta-feira (7), o quartel da cidade de Muzambinho, no Sul de Minas, foi invadido. Um total de oito armas e dois DRV (gravadores de vídeo digital) contendo imagens das câmeras de segurança foram levados. O furto ocorreu durante um período em que a unidade estava desprovida de policiais.

Conforme apurado, o último policial permanece no quartel até as 3h da madrugada. Em alguns dias, o expediente no local encerra-se às 1h e reinicia às 7h, resultando em um intervalo de pelo menos quatro horas. A ausência do armamento só foi percebida no início da manhã, quando os militares se preparavam para iniciar o expediente. O quartel está localizado na rua Duque de Caxias, numa área residencial da cidade.

Uma ampla operação foi desencadeada após o furto, abrangendo toda a região, com o propósito de capturar os suspeitos e recuperar o armamento.

Da Redação com Itatiaia