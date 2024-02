VÍDEO: Morador identifica buraco debaixo de ponte que liga Sete Lagoas a Cachoeira da Prata

Nessa quarta-feira (7) começou a circular nas redes sociais um vídeo de um morador de Cachoeira da Prata relatando um problema grave no KM 87 da Rodovia MG-238, próximo ao pesque-pague na Ponte das Lages.

Imagens: Redes sociais

As imagens mostram um buraco que foi criado pela força das águas das chuvas que caíram na localidade nos últimos dias.

Segundo apurado pela reportagem do SeteLagoas.com.br, uma equipe do DER-MG esteve no local na manhã desta quinta-feira (8) para averiguações providências necessárias na resolução do problema.

* A Redação entrou em contato com a Assessoria do DER-MG, porém não houve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que disponíveis, novas informações serão divulgadas.

Da Redação