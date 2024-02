Ciclista morre ao cair no Arrudas após cortejo do Bloco da Bicicletinha

Na madrugada desta sexta-feira (9), um ciclista que participava do cortejo do Bloco da Bicicletinha encontrou uma trágica fatalidade ao cair no Ribeirão Arrudas, na Região Leste de Belo Horizonte.

Jovem morreu após participar do cortejo do Bloco da Bicicletinha, em BH - Foto: Redes Sociais

Hegler Ayran Quirino, de 32 anos, perdeu o controle de sua bicicleta, chocou-se contra a mureta de proteção do Arrudas e acabou caindo às margens do rio.

Um outro ciclista que estava presente no cortejo testemunhou o momento do acidente e relatou que os organizadores do bloco chegaram ao local logo após a queda.

O ponto de encontro do bloco foi na Praça da Bandeira, Zona Sul de Belo Horizonte, às 20h. O destino final era o Viaduto Santa Tereza, no Centro. Por volta das 2h desta sexta-feira, os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

Conforme o registro da PM, os policiais acompanharam as "inúmeras tentativas" dos bombeiros para reanimar Hegler, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do incidente e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML.

da redação com G1