Bombeiro Militar mata homem a tiros durante evento de carnaval em MG

Um homem foi morto a tiros por um Bombeiro Militar durante um evento de carnaval em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. O crime ocorreu próximo ao palco do evento, onde cerca de duas mil pessoas estavam presentes, de acordo com informações da Polícia Militar.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo relatos da PM, o homicídio ocorreu após uma discussão entre a vítima, identificada como Warley Martins Veloso, de 30 anos, e o bombeiro militar. Quando os militares chegaram ao local, Warley já estava sem vida e o bombeiro estava contido por algumas pessoas, sendo posteriormente preso.

O bombeiro militar, lotado no Sexto Batalhão de Bombeiros Militares de Governador Valadares, afirmou à polícia que estava na cidade a trabalho até as 18h e que depois foi para o bar. Ele alegou que três homens, incluindo Warley, se aproximaram dele com a intenção de brigar sem motivo aparente, o agrediram, e ele atirou em direção a eles em legítima defesa.

O irmão de Warley, que também estava no local, informou à polícia que foi ao bar comprar cerveja quando soube do desentendimento entre seu irmão e o autor do homicídio. Ele também foi atingido por um tiro na mão durante o incidente.

Além disso, outras pessoas que estavam no bar e se envolveram na discussão foram detidas. O delegado responsável pelo caso ouviu diversas testemunhas, e as investigações continuam em andamento.

Da redação

Fonte: G1