Idosa ateia fogo no marido em Uberlândia; vítima tem 64% do corpo queimado

Uma idosa de 71 anos ateou fogo no marido, de 78, após uma discussão no domingo (11), no bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Foto: Ilustrativa/PMMG

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve queimaduras de 2º grau em 64% do corpo. O homem relatou que a esposa jogou álcool nele e, em seguida, ateou fogo.

O idoso foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A Polícia Militar também foi acionada e acompanha o caso.

Da redação com Itatiaia