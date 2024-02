Homem suspeito de roubar celular é morto a facadas enquanto era linch4do no centro de BH

Na noite desta segunda-feira (12), um indivíduo de aproximadamente 45 anos perdeu a vida após ser esfaqueado no Centro de Belo Horizonte. Ele estava sendo agredido por membros da comunidade depois de supostamente roubar o celular de um folião.

Foto: Reprodução Internet/Itatiaia

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava envolvido em atividades criminosas nas proximidades da esquina da rua Espírito Santo com a rua dos Carijós. Um espectador testemunhou a ação e alertou, resultando em uma reação hostil por parte da população, que começou a linch4r o homem. No tumulto, um agressor desferiu um golpe de canivete contra a vítima.

Ferido, o homem tentou escapar em direção à rua da Bahia, mas acabou caindo próximo à rua dos Tupinambás. Posteriormente, ele foi alvo de mais golpes de canivete durante o tumulto.

Apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital João XXIII, o homem não resistiu e faleceu pouco depois. As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil permanecem no local para reunir mais informações e tentar identificar o agressor.

Da Redação com Itatiaia