Tiroteio em bar de Ipatinga resulta na morte de menor e jovem; terceira vítima em estado grave

Na noite desta segunda-feira (12), o bairro Canaãzinho, em Ipatinga-MG, foi palco de um episódio violento. Um bar foi alvo de um ataque a tiros, resultando na morte de um casal jovem e deixando outros dois feridos, um em estado gravíssimo.

Foto: Reprodução Internet

As vítimas fatais foram identificadas como L.M.L., de 17 anos, e L.F.S.C., de 19 anos. Ambos perderam a vida no local.

Testemunhas relatam que um indivíduo em uma motocicleta passou pelo estabelecimento e realizou o ataque, disparando várias vezes contra as pessoas. Laura foi encontrada sem vida na entrada do bar, atingida por um tiro fatal na cabeça, enquanto Luiz Fernando foi localizado sem vida no interior do local, com 17 perfurações a bala, indicando que possa ter sido o alvo principal do atentado.

O crime, aparentemente sem conexão inicial entre as vítimas, ganha complexidade com a informação de que um dos sobreviventes, gravemente ferido nas pernas e em estado crítico no Hospital Márcio Cunha (HMC), era namorado da menor. O quarto indivíduo atingido, que sofreu um ferimento de bala na mão, também recebeu atendimento médico.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e equipes de perícia, já estão no local do incidente, buscando pistas que possam levar ao autor dos disparos e esclarecer as motivações por trás desse ato de violência que impactou mais uma vez a comunidade de Ipatinga.

Os corpos das vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. Registros recentes indicam outros ataques a tiros em bares na cidade.

Da Redação com Plox