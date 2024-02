BR-365: Acidente fatal entre carro e caminhão, resulta na morte do pai de família

Na noite de terça-feira (13), um trágico acidente ocorreu na BR-365, próximo a Patos de Minas, no Vale do Paranaíba. Um homem perdeu a vida, enquanto a esposa e o filho do casal ficaram feridos.

Foto: Reprodução Internet/Corpo de Bombeiros

Segundo informações dos bombeiros, ao chegarem ao local, constataram o falecimento do pai. A passageira e a criança, apesar de apresentarem escoriações, foram conduzidas conscientes ao hospital regional.

O motorista do caminhão relatou que estava trafegando pela pista quando o veículo de passeio, que estava no acostamento, realizou uma manobra de conversão à sua frente. Mesmo ao pisar no freio, não conseguiu evitar a colisão.

O carro foi arremessado às margens da rodovia, enquanto o caminhão desceu um desnível de aproximadamente dois metros, parando em uma rua lateral.

O condutor do veículo de carga saiu ileso do acidente.

Da Redação com Itatiaia