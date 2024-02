Atenção: 2ª parcela do IPVA 2024 vence na próxima semana em Minas

Os proprietários de veículos em Minas Gerais devem ficar atentos: a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 está prestes a vencer. A partir da próxima segunda-feira (19), os donos de carros com finais de placa 1 e 2 devem realizar o pagamento, seguindo até o dia 23 para o restante da frota.

Foto: Reprodução/Internet

O procedimento pode ser realizado de forma prática, seja diretamente nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos agentes arrecadadores autorizados, como Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB e Santander. Basta informar o número do Renavam. No entanto, é importante ressaltar que Banco do Brasil e Itaú aceitam o pagamento apenas de correntistas.

Uma opção moderna e conveniente é o pagamento via PIX, que pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha conta em instituições financeiras ou bancos digitais. Para gerar o QR Code necessário, basta acessar o site www.fazenda.mg.gov.br e selecionar a opção de emissão da Guia do IPVA.

É crucial evitar o atraso no pagamento do imposto, pois isso acarreta multa de 0,3% ao dia até o 30º dia, além de uma multa fixa de 20% após esse período, somados aos juros calculados pela Taxa Selic.

Alerta contra golpes

A Secretaria de Fazenda alerta para golpes que circulam em aplicativos de mensagens, internet e redes sociais. É fundamental que os cidadãos não cliquem em links, QR Codes, códigos de barras ou qualquer outro tipo de solicitação recebida por meio de celulares ou e-mails.

O único canal seguro para a geração do QR Code ou a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é o site oficial da Secretaria de Fazenda: www.fazenda.mg.gov.br.

Além disso, é importante ressaltar que, no caso de pagamento via PIX, o beneficiário sempre será o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60) e a instituição emissora do QR Code é o Banco Itaú.

Da redação com Agência Minas