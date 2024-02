Homem contratado para matar mulher é encontrado morto em cisterna em Salinas

Um homem de 29 anos, identificado como Dênis Batista Morais, foi encontrado morto na noite de terça-feira (13) em uma cisterna de 45 metros de profundidade na zona rural de Salinas, no Norte de Minas Gerais. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (12).

Foto: Divulgação/CBMMG

Segundo as investigações, Dênis teria sido contratado por um homem para atear fogo na casa da ex-namorada, agredi-la e matá-la, colocando a culpa em outro ex-companheiro da mulher. O crime teria sido encomendado por R$ 1 mil, mas Dênis passou a exigir mais dinheiro para cometer o crime.

O corpo de Dênis foi encontrado após a irmã dele procurar a polícia para denunciar o desaparecimento e as ameaças sofridas. Os militares precisaram usar técnicas de salvamento terrestre para resgatar o cadáver.

O suspeito do crime foi identificado e confessou o assassinato durante depoimento na terça-feira (13). A arma utilizada no crime foi encontrada entre o telhado e a laje da casa do autor. Ele foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Os advogados do suspeito negaram as informações divulgadas sobre o caso e afirmaram que, neste momento, estão se limitando a garantir os direitos constitucionais do investigado.

Da redação