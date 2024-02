Tá lembrando? 2ª parcela do IPVA 2024 vence na próxima semana em Minas

Atenção aos proprietários que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. O calendário de vencimento para a segunda parcela inicia na próxima segunda-feira (19) para os veículos com final de placa 1 e 2, estendendo-se até o dia 23 para os demais.

Foto: Mauricio Silveira

O pagamento pode ser efetuado nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos agentes arrecadadores autorizados, como Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB e Santander. Basta informar o número do Renavam. No entanto, apenas os correntistas do Banco do Brasil e do Itaú podem pagar nessas instituições.

Em Minas Gerais, o IPVA também pode ser quitado por meio do PIX, exigindo apenas que o contribuinte tenha conta em qualquer instituição financeira ou banco digital.

Para gerar o QR Code, é necessário acessar o site www.fazenda.mg.gov.br e selecionar a opção de emissão da Guia do IPVA.

O não pagamento dentro do prazo acarreta multa diária de 0,3% até o 30º dia, após o qual a multa é de 20%, além dos juros calculados pela Taxa Selic.

A Secretaria de Fazenda alerta sobre os golpes em aplicativos de mensagens, internet e redes sociais, aconselhando os cidadãos a não clicarem em links, QR Codes, códigos de barras ou outros recebidos por celular ou e-mail. O site www.fazenda.mg.gov.br é o único canal seguro para a geração do QR Code ou emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

É importante ressaltar que, no caso de pagamento via PIX, o beneficiário da operação será sempre o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60), e a instituição emissora do QR Code é o Banco Itaú.

da redação com Agência Minas