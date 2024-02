Impacto do cultivo de cana-de-açúcar gera empregos em Minas Gerais

Em 2023, o cultivo mineiro de cana-de-açúcar testemunhou um notável crescimento de 20% na geração de empregos, comparado a 2022, resultando na abertura de 540 empregos com carteira assinada. Este incremento significativo, em grande parte, é atribuído a uma safra que se espera ser recorde no estado, com uma produção estimada em mais de 80 milhões de toneladas. Esta expansão produtiva levou Minas Gerais a ascender da terceira para a segunda posição entre os maiores produtores brasileiros, superando Goiás.

Usina Coruripe/ Divulgação

Este cenário favorável não apenas se traduz em números positivos, mas também transforma vidas, como a de Ana Clara Lourenço Medeiros, analista de laboratório da Usina Coruripe. Aos 19 anos, residente em Iturama, no Triângulo Mineiro, Ana Clara viu a oportunidade de emprego no ano passado como um marco em sua vida. Desde então, ela experimentou estabilidade financeira para auxiliar seus pais, alcançou sua meta de se tornar analista, conquistou sua carteira de habilitação e agora está se preparando para adquirir uma motocicleta. Seus planos incluem cursar uma graduação, crescer na empresa e comprar sua própria casa.

Os dados sobre a geração de empregos no setor da cana-de-açúcar são provenientes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Enquanto isso, a estimativa de produção faz parte do 3º levantamento da safra 2023/2024, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O balanço final da safra está previsto para abril, quando provavelmente será confirmado o melhor desempenho da série histórica, iniciada em 2005/2006.

"Mais do que apenas processar esse volume de cana, a necessidade de contratar mais funcionários diretos se fez presente. No entanto, o setor também gera numerosas oportunidades de forma indireta, dada sua extensa cadeia produtiva, o que provavelmente resulta em uma geração ainda maior de empregos", explica Mário Campos, empresário do setor e presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig).

Thales Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), destaca a importância da colaboração entre o governo e o setor privado para impulsionar a geração de empregos e renda em Minas Gerais.

"Os excelentes resultados da última safra de cana-de-açúcar são fruto de uma cadeia produtiva robusta e bem estruturada, que conta com o total apoio do Governo de Minas para seguir crescendo. O Estado está empenhado em atrair investimentos para o setor e incentivar o consumo do etanol como combustível", avalia o secretário.

Em relação às perspectivas para 2024, a inauguração da primeira usina de biometano no Triângulo Mineiro promete impulsionar ainda mais o setor. Esse biocombustível renovável, produzido a partir da vinhaça, um resíduo orgânico da cana-de-açúcar, é altamente eficiente e tem baixo impacto ambiental.

"A implementação desta planta representa uma nova oportunidade para Minas Gerais, além do açúcar, do etanol e da energia elétrica produzida, estaremos introduzindo este novo produto, gerando novas oportunidades no estado", comenta o presidente da Siamig.

A usina, localizada em Tupaciguara, iniciou sua implementação em outubro de 2022, com um investimento inicial de R$ 30 milhões pela ZEG Biogás. A capacidade produtiva inicial será de 4 milhões de metros cúbicos de biometano por ano, com potencial para expansão até 16 milhões de metros cúbicos anuais, com um investimento total estimado em R$ 120 milhões.

Este biocombustível substituirá o diesel na frota agrícola da Usina de Aroeira, contribuindo para a redução da pegada de carbono. A venda do biometano está prevista para começar em abril.

No âmbito das políticas públicas, em janeiro deste ano, o governador Romeu Zema sancionou a Lei nº 24.652, instituindo a Política Estadual de Incentivo ao Consumo de Etanol. Essa legislação visa fomentar o uso do combustível renovável e fortalecer o agronegócio e o setor sucroenergético.

Entre outros aspectos, a nova lei estabelece que entidades e órgãos públicos devem priorizar o abastecimento de veículos flex com álcool. A mesma diretriz se aplica à frota adquirida por meio de recursos de emendas parlamentares individuais ou de bloco.

Além disso, a legislação apoia a criação de microdestilarias de base associativa, incentivando os agricultores associados a utilizar o etanol. O estímulo ao uso do combustível renovável será ainda mais evidente durante o mês de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

"O Governo de Minas tem colaborado com o setor por meio de diversas iniciativas, ajudando a manter um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento. Consequentemente, as empresas têm anunciado investimentos. Temos observado o crescimento das usinas existentes, a reativação de unidades e a aquisição de usinas por grupos de fora do estado", enfatiza Mário Campos.

O Governo de Minas e a Siamig anunciaram, em setembro do ano passado, um dos maiores conjuntos de investimentos na história do setor de biocombustíveis e açúcar, totalizando R$ 11,3 bilhões. Estes investimentos terão um impacto significativo na criação de aproximadamente 1,6 mil empregos diretos, especialmente na região do Triângulo Mineiro.

As melhorias planejadas incluem a construção de terminal rodoferroviário, a renovação do canavial, modernização da irrigação, automação, produção de bioenergia.

Da Redação com Agência Minas