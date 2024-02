Acidente entre van e carreta vitima homem e interdita BR 251, no norte de Minas

Uma batida entre um caminhão e uma van acabou vitimando um homem no fim da tarde desta quinta-feira (15) na BR 251, em Montes Claros, norte do estado. A carreta acabou fazendo um L na rodovia, fechando os dois sentidos.



De acordo com informações preliminares repassadas ao SeteLagoas.com.br, a van estaria seguindo rumo a Janaúba, também no norte de Minas. Com o impacto da batida, o veículo capotou na altura de um hotel fazenda da região. Chovia no momento do acidente.



Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estão socorrendo as vítimas; até o momento, uma pessoa faleceu. A pista está fechada nos dois sentidos e não há informação de liberação.



Atualização às 11h08 - 16 de fevereiro

Além do motorista, mais duas pessoas faleceram no acidente. A van era da Prefeitura de Janaúba, que transportava pacientes para Montes Claros. Veja a informação completa AQUI



