Policial cai de 6 metros e fica gravemente ferido após perseguição a assaltante em BH

Um soldado da Polícia Militar (PM) ficou gravemente ferido após cair de uma altura de 6 metros durante uma perseguição a um assaltante no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na tarde de quinta-feira (15).

Foto: Reprodução

Tudo começou na Savassi, quando um homem de 21 anos roubou a mochila de uma jovem de 24 anos. A equipe policial que patrulhava a região flagrou o suspeito, que vestia capa de chuva e capacete, fugindo em uma moto.

A vítima, que acompanhava a ação da polícia, conseguiu rastrear a localização do celular que estava dentro da mochila roubada. O sinal indicava o Aglomerado da Serra.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o suspeito, um indivíduo conhecido por cometer crimes na região da Savassi e do bairro Funcionários. No endereço dele, encontraram a moto usada no crime ainda com o motor quente, além de outra moto com queixa de roubo.

Os militares cercaram o imóvel, mas o suspeito conseguiu escapar pulando pela janela. Um dos policiais tentou persegui-lo, mas também pulou a janela e caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros.

O soldado da PM sofreu lesão na 3ª vértebra torácica, corte no dedo mínimo da mão direita, traumatismo craniano e várias escoriações. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou técnica de rapel para o resgate.

A mochila da vítima não foi localizada. O suspeito do assalto e da fuga ainda está foragido. As duas motos encontradas no imóvel foram apreendidas. O policial ferido foi encaminhado para o Hospital João XXIII.

Da redação

Fonte: O Tempo