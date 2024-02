Carreta com aerossol pega fogo em acidente na Fernão Dias; motorista morreu

A BR-381 ficou totalmente interditada desde a madrugada desta sexta-feira (16) até por volta de 7h30 após acidente na altura do km 533 por conta de um grave acidente. A ocorrência foi registrada na cidade de Itatiaiuçu, na região Central do Estado por volta de 4h30.

Foto: reprodução redes sociais

Conforme a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, uma carreta tombou no local e, depois, pegou fogo. A carga, composta por spray aerossol, ajudou na propagação das chamas. Ainda conforme a concessionária, a motorista que dirigia a carreta morreu no local.

Os dois sentidos da rodovia estavam totalmente interditados por volta de 6h. No sentido São Paulo, a lentidão era de 6 km, enquanto no sentido Belo Horizonte a fila era de 4 km. A Arteris informou que "as equipes trabalham para liberação da via dentro de condições seguras ao usuário".

Por volta de 7h30, o sentido São Paulo foi totalmente liberado e apenas uma faixa no sentido Belo Horizonte estava interditada. O congestionamento era de 5km nos dois sentidos.

Com O Tempo