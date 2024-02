ATUALIZAÇÃO: três pessoas morreram em acidente envolvendo van e caminhão na BR 251

Foram identificados três vítimas fatais no acidente entre uma van e uma carreta na BR 251, em Montes Claros, norte de Minas. A van transportava 11 pacientes do município de Janaúba que passaram por exames e consultas em Montes Claros.

Marcone Cleber Silva Oliveira (51 anos), motorista da van e funcionário da Prefeitura de Janaúba; Elizete Madalena de Jesus Vasconcelos (50 anos) e Maria Hozelina Rodrigues dos Santos (64 anos) morreram no local.

A Prefeitura de Janaúba divulgou nota de pesar e decretou luto oficial por três dias. Em nota, o município destacou que uma equipe formada pelo prefeito, secretários e servidores acompanha a situação e parte dessas pessoas se deslocaram para Montes Claros com o objetivo de prestar apoio aos feridos e tomar as providências em relação aos óbitos.

De acordo com a Prefeitura, os corpos das três vítimas começam a ser velados na tarde desta sexta-feira (16) em locais distintos e os enterros acontecem no sábado.

O acidente

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta contou que seguia da Bahia para São Paulo e que pararia para dormir em Montes Claros. Faltando pouco para chegar no local onde iria descansar, ele perdeu o controle da direção por motivos desconhecidos e o veículo deu um "L" na pista. A van seguia no sentido contrário e bateu na lateral da carreta. Chovia no momento do acidente.

Com o impacto, a van tombou sobre a pista e as três pessoas morreram no local. Elas ficaram presas às ferragens e foram desencarceradas pelos bombeiros após o trabalho da perícia. Nove passageiros foram resgatadas com ferimentos diversos e foram levadas para a Santa Casa e para o Hospital Universitário, em Montes Claros. A assessoria da Santa Casa informou que uma das vítimas que deu entrada na unidade recebeu alta e três pessoas permanecem estáveis. O g1 não conseguiu o estado de saúde dos outros feridos.

De acordo com os bombeiros, o motorista da carreta também foi levado para o hospital com ferimentos leves e quadro de hipertensão.

O trânsito na rodovia ficou interditado nos dois sentidos por mais de três horas. Houve derramamento de óleo na pista e os bombeiros jogaram serragem para eliminar os riscos de derrapagem. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.

