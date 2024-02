Homem foi detido em flagrante após roubar produtos na Drogaria Araújo em Pedro Leopoldo

Na tarde de quinta-feira (15), um ladrão foi detido após roubar produtos na Drogaria Araújo, localizada no centro de Pedro Leopoldo. De acordo com o relato da funcionária às autoridades, um indivíduo vestindo blusa e calça escuras, chinelos, entrou na loja e, aproveitando a falta de funcionários em um corredor, pegou alguns produtos e saiu rapidamente em direção ao Banco do Brasil.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Um policial, que estava patrulhando na Base Comunitária Móvel, recebeu as informações sobre o incidente e logo avistou o suspeito em uma rua distante do local do roubo, carregando os itens roubados. Sem hesitar, o policial abordou o indivíduo. O suspeito é conhecido pelas autoridades por envolvimento em vários crimes, incluindo receptação, tráfico de drogas, roubo, furto e danos.

As câmeras de segurança da Drogaria Araújo capturaram a ação do ladrão durante o roubo, fornecendo evidências cruciais para o caso.

O suspeito foi levado à delegacia, acompanhado pela representante da Drogaria Araújo e os produtos recuperados.

Da Redação com Por Dentro de Tudo