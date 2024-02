ReciclaBelô: Catadores coletam quase 30 toneladas de materiais recicláveis durante o carnaval de BH

O Carnaval de Belo Horizonte em 2024 se destacou por sua sustentabilidade e impacto econômico positivo, graças à participação dos catadores do ReciclaBelô. Este programa, uma iniciativa das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, lançado com o apoio do Governo de Minas e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contribuiu significativamente para tornar a festa mais ecologicamente responsável.

Foto: Igor Ribeiro

Durante os quatro dias de folia, aproximadamente 30 toneladas de materiais recicláveis foram coletadas pelos trabalhadores, que foram devidamente remunerados pelos serviços prestados. Ao todo, 240 catadores foram atendidos em três centrais de reciclagem localizadas em diferentes regiões da cidade.

Além de servirem como pontos de coleta, as centrais forneceram equipamentos de proteção individual, alimentação, acesso a banheiros e energia elétrica aos trabalhadores. Cada catador recebeu itens como blusa, protetor solar com repelente, capa de chuva, tênis, chapéu e uma mochila-saco para armazenar seus pertences.

A colaboração entre os catadores e o programa ReciclaBelô não apenas contribuiu para a limpeza da cidade, mas também gerou oportunidades econômicas e sociais para esses trabalhadores. Cada participante recebeu uma diária de R$ 150, além da remuneração pelo material coletado. No total, mais de R$ 110 mil foram distribuídos entre os catadores.

O programa ReciclaBelô não só reconheceu a importância dos catadores para o meio ambiente, mas também proporcionou uma fonte de renda digna para esses profissionais. Graças a essa iniciativa, materiais recicláveis ​​que poderiam ter sido descartados em lixões e aterros sanitários foram recolhidos e encaminhados para a reciclagem, promovendo a sustentabilidade e a geração de renda para a comunidade.

Da Redação com Agência Minas