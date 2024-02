Carnaval em Minas Gerais: 12 milhões de foliões e movimentação de R$ 4,7 bilhões

Mais de 12 milhões de foliões, divididos entre 6,5 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte, aproveitaram o Carnaval em território mineiro. Os dados foram divulgados pelo governo estadual durante uma coletiva que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) nesta quinta-feira (15), indicando um aumento de 9% em comparação ao ano anterior.

O balanço revela que Minas Gerais registrou um número recorde de turistas e impacto significativo na economia. Segundo o levantamento realizado pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, o estado recebeu mais de 557 mil visitantes de outras regiões do país, com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia. A festividade, impulsionada pela economia criativa, gerou um total de R$ 4,7 bilhões, superando a expectativa inicial de R$ 1,8 bilhão. Durante o período, foram criadas 100 mil novas vagas temporárias de trabalho em todo o estado.

O governo estadual destaca que esses resultados refletem as ações do Governo de Minas, que reconhece o Carnaval como uma política pública importante, com grande potencial para gerar emprego e renda, fortalecendo o trabalho dos artistas, estruturando a festa e valorizando a experiência tanto do público quanto dos turistas. “Se tem uma coisa que representa o Brasil é o carnaval. Ainda acho pouco explorado”, enfatizou Zema.

Segurança

O governador expressou orgulho pela folia em Minas, especialmente pela questão da segurança e a atuação das forças de segurança. "Quero dar os parabéns para a Polícia Militar. A nossa polícia, mais uma vez, foi eficiente", destacou.

No que diz respeito à segurança, o balanço apontou uma redução de 33% em todas as infrações penais. “O que vimos nos blocos foi muita segurança. E 73% dos foliões afirmaram se sentir seguros no carnaval de Belo Horizonte”, completou o secretário de segurança pública de Minas, Rogério Greco.

Números de BH

A pesquisa revelou que, dos 5,5 milhões de foliões em Belo Horizonte, 312 mil eram turistas, gerando 50 mil novos empregos. O gasto médio do turista foi de cerca de R$ 650, enquanto o dos foliões foi de aproximadamente R$ 250. Houve um aumento na ocupação hoteleira na capital, com os hotéis da região Centro-Sul registrando uma média de 82% de ocupação de sábado (10/2) a terça-feira (13/2). Em todas as regiões da cidade, a diária média aumentou 17% em comparação com 2023.

De acordo com o Observatório do Turismo de Minas Gerais, 19% dos turistas que visitaram Belo Horizonte durante o Carnaval optaram por hospedar-se em hotéis. A maioria (67%) ficou na casa de parentes ou amigos, enquanto 14% escolheram aluguéis de temporada.

O levantamento também revelou a oportunidade para o turismo nas cidades vizinhas, interesse indicado por 30% dos entrevistados. Além disso, 76% dos turistas vieram para Belo Horizonte em grupo, sendo 32% em grupos de quatro pessoas ou mais.

Nota

A pesquisa constatou que 88% dos foliões avaliaram o evento como "ótimo", atribuindo uma nota entre oito e dez em uma escala de zero a dez, sendo que mais da metade (52,4%) deu nota dez. A grande maioria (90%) pretende passar novamente o Carnaval em Belo Horizonte em 2025.

Interior de Minas

O interior do estado recebeu 245 mil turistas, totalizando 6,5 milhões de foliões nos quatro dias de festa. Isso representa um aumento de 8% em relação a 2023, que registrou 6 milhões de turistas. Essa movimentação contribuiu para a criação de 50 mil empregos temporários.

Os dados do Observatório do Turismo de Minas Gerais mostram que 97% dos municípios identificaram um aumento no fluxo de pessoas em comparação com 2023. Para 72% deles, o crescimento foi superior a 25%. A ocupação hoteleira ultrapassou 80% em metade das cidades, sendo que 60% delas atingiram 100% de ocupação dos quartos.

