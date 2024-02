Domingo de carnaval em BH contará com o desfile de 17 blocos; É O Tchan! animará a celebração na rua da Bahia

O Carnaval de Belo Horizonte chega ao seu último dia de folia na capital, neste domingo (18), com uma programação que inclui 17 blocos, destacando a participação do grupo 'É O Tchan!'.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal/Grupo é o Tchan

"A edição deste ano do Carnaval de Belo Horizonte será lembrada pela alta segurança e limpeza, proporcionando uma programação diversificada para todos os gostos. A folia ainda não acabou. Neste domingo, haverá desfiles para aqueles que desejam aproveitar os últimos momentos da nossa festa. Com a presença de renomados artistas nacionais e os tradicionais desfiles locais, a diversão está garantida para todos os públicos", afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Encerrando o Carnaval de Belo Horizonte 2024, o domingo reserva diversas atrações para os foliões. O grupo baiano 'É O Tchan!' se apresentará na região central da cidade a partir das 13h. Com seus grandes sucessos, como 'Ralando o Tchan', 'Bambolê', 'Talquinho' e 'Dança da Cordinha', a banda sairá da rua da Bahia, 112, em direção à avenida Amazonas. O show do 'É o Tchan!' é patrocinado pelo Sistema Fecomércio-MG (Sesc e Senac em Minas) e Sindicatos Empresariais, apoiador oficial do Carnaval de Belo Horizonte 2024.

Além disso, teremos o cortejo do Bloco Filhas de Clara, prestando homenagem à sambista Clara Nunes. O desfile, liderado pela cantora Aline Calixto e composto exclusivamente por mulheres, partirá da avenida Clara Nunes, no bairro Renascença, 88, a partir de 13h30.

Com o objetivo de promover a mensagem da luta antimanicomial na cidade, o 'Bloco Sem Manicômios e Sem Prisões' desfilará na rua Estrela do Sul, 39, no bairro Santa Tereza, a partir das 15h. A bateria do bloco contará com a participação de usuários dos serviços de saúde mental dos Centros de Referência em Saúde Mental Municipais (CERSAMs). Encerrando a folia, o bloco afro 'Swing Safado' realizará seu segundo desfile no Conjunto Santa Maria, valorizando a cultura africana e os sons afro-brasileiros. O cortejo acontecerá na rua Alcida Torres, 25, a partir de 16h.

Veja programação:

Dia 18/02

BLOCO DOS SUPER AMIGOS

RUA ARAGUARI, 1577, Santo Agostinho

9h

CERCADINHO ÁGUAS, HISTÓRIA DE BH,PATRIMÔNIO BIOFERA

RUA DESEMBARGADOR AMILCAR DE CASTRO, 601, Estoril

9h

BLOCO LUA DE CRIXTAL

RUA AARÃO REIS, 570, Centro

9h

RITALULU

RAÇA CAPELA NOVA, 122, Minas Brasil

10h

BLOCO DA ANNINHA

VENIDA DOS ENGENHEIROS, 564, Castelo

12h

SARAVÁ DO KIZOMBA

RUA SÃO TIAGO, 197, Paraíso

12h

BLOCO DO MADRUGA

ESTRADA DO CERCADINHO, 2199, Ventosa

13h

BLOCO DO COMÉRCIO COM É O TCHAN

RUA DA BAHIA, 112, Centro

13h

FILHAS DE CLARA

AVENIDA CLARA NUNES, 88, Renascença

13h30

BLOCO CET

RUA ANTÃO GONÇALVES, 260, Taquaril

14h

MEU TIO É TIA

AVENIDA PADRE JOSE NASCIMENTO, 225, Bairro das Indústrias

14h

BLOCO SEM MANICÔMIOS E SEM PRISÕES

RUA ESTRELA DO SUL, 39, Santa Tereza

15h

BLOCO SANTA FOLIA

RUA JOSÉ CLETO, 733, Santa Cruz

15h

BLOCO RASTA

RUA CECÍLIA PINTO, 16, Vila Aeroporto

16h

BLOCO SWING SAFADO

RUA ALCIDA TORRES, 25, Conjunto Santa Maria

16h

BLOCO DO CLAUDINHO

RUA ALBERTO CINTRA, 24, União

16h

CORRENTE DO BEM

RUA ELÍSIO DE BRITO, 950, São Geraldo

17h

Da Redação com Hojeemdia