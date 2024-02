Alerta de tempestade em Minas Gerais neste domingo; confira as cidades afetadas

Neste domingo (18), pelo menos 117 cidades em Minas Gerais estão sob alerta laranja de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido à possibilidade de chuvas intensas. Nessas localidades, a precipitação pode variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, podendo ser acompanhada por granizo e ventos de até 100 km/h.

Foto: Reprodução Internet

A tempestade pode resultar em cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Na capital, Belo Horizonte, o dia será parcialmente nublado a nublado, com chuvas fortes, raios e rajadas de vento, principalmente à tarde. A temperatura mínima foi registrada em 17°C, e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

Confira a lista completa de cidades em alerta clicando aqui.

Recomendações de Segurança:

As autoridades de segurança aconselham que, caso as pessoas se encontrem ao ar livre durante fortes rajadas de vento ou tempestades elétricas, evitem se abrigar sob árvores.

Motoristas que precisarem parar seus veículos devem evitar estacionar próximos a torres de transmissão e placas de publicidade (outdoors). Em casa, é recomendável desligar aparelhos elétricos, retirando os plugues da tomada. Ajuda ou orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Índice Pluviométrico:

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) adota o milímetro (mm) como unidade de medida para a precipitação. Essa escolha é prática, pois 1 mm de espessura corresponde a 1 litro de água em um espaço de 1 metro quadrado.

Assim, as previsões de tempo ou relatórios sobre chuvas indicam que cada unidade em milímetros corresponde a 1 litro em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo:

Chuva fraca: abaixo de 5,0 mm/h

Chuva moderada: entre 5,0 e 25 mm/h

Chuva forte: entre 25,1 e 50 mm/h

Chuva muito forte: acima de 50,0 mm/h

Da Redação com Hojeemdia