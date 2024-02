Segunda parcela do IPVA 2024 vence nesta semana, em Minas ; confira o cronograma com as datas de vencimento e onde pagar

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 em Minas Gerais tem vencimento nesta semana. Os proprietários de veículos com números finais de placas 1 e 2 devem efetuar o pagamento até segunda-feira (19). O não cumprimento do prazo pode resultar em restrição do CPF, aplicação de multa, apreensão do veículo e aumento do valor da dívida.

Para os demais números finais de placas, o cronograma de vencimentos é o seguinte:

Placas com final 3 e 4 - 20 de fevereiro;

Placas com final 5 e 6 - 21 de fevereiro;

Placas com final 7 e 8 - 22 de fevereiro;

Placas com final 9 e 0 - 23 de fevereiro.

O Governo de Minas almeja arrecadar aproximadamente R$ 10,6 bilhões este ano, superando em mais de R$ 500 milhões o montante registrado em 2023.

Para consultar o valor do IPVA, os proprietários podem utilizar o número do Renavam do veículo no site da Secretaria de Fazenda ou ligar para o LigMinas pelo telefone 155, válido para todo o estado de Minas Gerais.

O pagamento pode ser efetuado nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizadores, que incluem Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB e Santander. Basta informar o número do Renavam para quitar a taxa.

Além disso, é possível realizar o pagamento via PIX acessando o site da Secretaria de Fazenda de Minas, na área do IPVA, e escolhendo a opção de emissão da guia, gerando o QR Code.

Os proprietários devem ficar atentos também à data de vencimento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 39,36, que deve ser paga até 31/3/2024, independentemente da placa do veículo.

Da Redação com Itatiaia