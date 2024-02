BH Airport lidera como o melhor aeroporto para passageiros no Brasil

A BH Airport conquistou o primeiro lugar no ranking dos melhores aeroportos no Brasil que atendem entre 5 e 10 milhões de passageiros. Essa classificação foi baseada nos dados da Pesquisa Nacional de Satisfação de Passageiros, referente ao quarto trimestre de 2023, conduzida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos.

Foto: Por Dentro de Tudo

De acordo com o levantamento, a nota geral do aeroporto alcançou 4,56, em uma escala de 1 a 5. A pesquisa avaliou diversos aspectos, incluindo atendimento, infraestrutura, limpeza, segurança e conveniência. A BH Airport demonstrou excelência em todas essas áreas, proporcionando uma experiência positiva e eficiente para os viajantes.

Dardânia Costa Leite, gerente Administrativa e Financeira, expressou sua satisfação com o reconhecimento: “Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos como o melhor aeroporto para passageiros em nossa categoria. Isso é resultado do trabalho sério de nossa equipe e do compromisso contínuo em oferecer serviços com excelência para os nossos clientes”.

A coleta de dados ocorre por meio de entrevistas presenciais nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos pesquisados. Os passageiros avaliam 17 indicadores, atribuindo notas de 1 a 5 para cada um deles. Ao final, também avaliam sua satisfação geral com o aeroporto. Esses dados são essenciais para melhorar a experiência de viagem e garantir qualidade na prestação do serviço.

Sobre o BH Airport:

Com localização estratégica e sendo um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

Da Redação com Por Dentro de Tudo