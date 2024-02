Adolescente morre com suspeita de dengue hemorrágica em Matozinhos

Um triste acontecimento abalou a comunidade de Matozinhos no último domingo (18), quando um adolescente de 17 anos, identificado como João Marcos, veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a suspeita de Dengue Hemorrágica. A Escola Meninada Crescer, onde João estudava, emitiu uma nota de pesar expressando suas condolências à família e amigos do estudante.

A escola declarou: “NOSSOS SENTIMENTOS. Meninada Crescer vem a público desejar aos familiares de nosso estudante, João Marcos, da 2ª série do Ensino Médio, o nosso amor e nossas orações. Estamos profundamente entristecidos pela perda de João Marcos. Que a sua luz continue a brilhar nos corações de todos os que o amavam. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento tão difícil”. Em decorrência desse trágico acontecimento, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira.

Segundo informações apuradas, João apresentou sintomas de dengue nos últimos dias, com seu estado de saúde se deteriorando rapidamente, exigindo intervenção médica urgente. Após sua chegada à UPA, a gravidade da situação foi prontamente identificada, levando à sua internação para tratamento da dengue hemorrágica. Infelizmente, João não resistiu e faleceu na unidade de saúde. Exames médicos foram realizados para confirmar a causa do óbito, sendo a suspeita principal a dengue hemorrágica.

A mãe de João, Vaninha, relatou ao Por Dentro de Tudo que tudo ocorreu de forma rápida e que seu filho recebeu um atendimento dedicado pelos profissionais da UPA. João começou a sentir-se mal na quarta-feira, com febre e vômitos ocasionais, e embora tenha sido medicado e seus exames iniciais indicassem uma condição normal, seu estado se deteriorou rapidamente ao longo do fim de semana. Vaninha compartilhou sua história emocionada como um alerta sobre a gravidade da dengue e expressou sua gratidão aos profissionais da UPA por seus esforços incansáveis.

O velório de João Marcos será realizado nesta segunda-feira (19), a partir das 08 horas, na Assistencial Zelo, em Matozinhos.

SITUAÇÃO ALARMANTE



A situação da dengue no Brasil também é preocupante, conforme o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. O país está próximo de alcançar a marca de 100 óbitos pela doença, com 94 mortes confirmadas e 381 em processo de investigação, de acordo com os dados mais recentes divulgados no sábado (17).

