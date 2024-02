Pai sequestra o próprio filho e exige resgate de R$ 5 mil em Minas

Um bebê de 1 ano foi vítima de sequestro pelo próprio pai e usado como parte da ameaça contra a mãe por pouco mais de 24 horas da última sexta-feira (16) ao sábado (17) em Ribeirão das Neves. O homem (32 anos) deu o valor da liberdade do bebê por um pix de R$ 5 mil, mas a mãe procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, que encontrou a criança com a fralda suja e pedindo por amamentação.

Foto: Polícia Civil / divulgação

De acordo com a delegada Fernanda Fiuza, da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), o crime começou na sexta (16), quando a mãe (19 anos) estava com o filho em uma loja no Centro de Belo Horizonte. O pai apareceu e, fingindo ajudá-la, disse que iria com a criança em uma loja próxima, mas sumiu com o bebê em seguida. Foi aí que exigiu o dinheiro para devolver o filho à mãe.

“Ele pegou a criança e se negou a dar informações sobre onde ela estava. Ele pediu R$ 5 mil para entregar o bebê de volta. A partir desse momento, a situação deixa de ser apenas um pai com o filho, e vira sequestro. A partir da ameaça e da extorsão, é crime”, informou Fiuza.

Agentes da Polícia Civil iniciaram a busca pela menino de 1 ano assim que a mãe procurou a delegacia e denunciou o agressor. Pouco mais de 24 horas depois, no sábado (17), o bebê foi encontrado na casa de familiares do homem em Ribeirão das Neves. A criança estava com as mesmas roupas e a mesma fralda do dia anterior, suja de fezes. “Ele (o menino) estava muito, muito sujo, deplorável mesmo. E estava com fome. Como ainda amamenta, uma das primeiras coisas que fez quando viu a mãe foi pedir peito”, contou a delegada.

O homem não resistiu a prisão, apesar de ter negado que pediu dinheiro para devolver a criança. Na sua versão, tinha levado o filho para conhecer a família. Ele vai responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro — com agravante por envolver menor de idade — e descumprimento de medida protetiva, uma vez que entrou em contato com a mãe da criança mesmo após a decisão judicial de afastamento.

A Justiça definiu prisão preventiva do homem enquanto ele aguarda julgamento. Ele já possui passagem policial por violência doméstica e tráfico de drogas. Se condenado, o agressor pode pegar de 12 a 20 anos de prisão pelo crime de extorsão mediante sequestro. Já o descumprimento da medida protetiva pode levar até dois anos de cadeia.

Relacionamento abusivo

A mãe do bebê contou aos policiais que vivia um relacionamento abusivo, à base de ameaça e violência. Mesmo com a medida protetiva contra o homem, a jovem era forçada a viver com ele em um hotel no Centro de BH. Se ela “o deixasse”, segundo denunciou, o agressor a mataria e mataria seus filhos. “É um caso sério de violência doméstica. Até pela diferença de idade, ela com 19 e ele com 32, a jovem vivia como se fosse propriedade dele. Só podia sair quando ele permitia, viveu situações de cárcere e teve a vida dos filhos ameaçada”, afirma a delegada Fernanda Fiuza.

As constantes quebras da medida protetiva não eram de conhecimento da corporação, uma vez que a mulher temia denunciar. Em uma das situações, o agressor colocou em risco a vida do filho mais velho da jovem, uma criança de 6 anos.

Com O Tempo