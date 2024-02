Funcionária que foi demitida por doença degenerativa será indenizada em R$ 40 mil em Minas

Uma funcionária deverá ser indenizada em R$ 40 mil pela empresa que trabalhava por ter sido demitida após diagnóstico de esclerose múltipla. A decisão é da 1ª Vara do Trabalho de Ouro Preto, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

A vítima era gerente de vendas da empresa, do ramo de cosméticos, e contou em depoimento que foi demitida cinco dias após retornar de um período de atestado médico com diagnóstico da doença degenerativa. "É política da empresa a dispensa de gerentes com quadro de doenças. Nunca cometi falta, nem fui advertida, era funcionária exemplar, (…) junto a vários precedentes, isso mostra a motivação discriminatória da dispensa", argumentou a ex-funcionária, em depoimento.

A empresa negou que a dispensa tenha motivação discriminatória e alegou que a rescisão aconteceu de forma regular, já que a ex-empregada não é portadora de doença ocupacional. A juíza responsável pelo caso, entretanto, deu razão à ex-gerente após depoimentos de ex-colegas dela.

Eles afirmaram que ouviram de superiores que a dispensa foi motivada pela doença e também disseram que ela era uma "referência de profissional", que mantinha boas relações com todos e que estava no ranking verde de vendas na época da demissão.

Dispensa discriminatória e retorno ao cargo

"A situação revela, portanto, nítido abuso, ficando demonstrada a ofensa à dignidade da trabalhadora, decorrente do ato da empresa de dispensar por doença, ocasionando-lhe prejuízos, ficando demonstrada a ocorrência de dano", diz trecho da decisão.

A magistrada entendeu, então, que houve descumprimento à Lei nº 9.029 de 1995, que diz respeito à dispensas discriminatórias, que incluem aquelas por motivos de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade ou qualquer outro que venha a "ferir o tratamento isonômico entre os empregados".

A decisão ainda atendeu ao pedido da funcionária e prevê reintegração ao trabalho — ou seja, que ela retorne ao quadro de funcionários da empresa exatamente nos mesmos moldes e condições anteriores à demissão, além do pagamento de salários e benefícios devidos desde a data da dispensa.

A Décima Turma do TRT confirmou a sentença em plenário. Cabe recurso da decisão.