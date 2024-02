Alerta sobre golpes é intensificado em Minas Gerais com a aproximação do vencimento da segunda parcela do IPVA

Aqueles que optaram por parcelar o pagamento do IPVA de 2024 devem estar atentos às datas de vencimento da segunda parcela, iniciando hoje. Os proprietários de veículos com placas de final 1 e 2 serão os primeiros a efetuar o pagamento. Além de não deixar passar o prazo, os motoristas devem estar especialmente vigilantes para evitar cair em golpes. Com o novo calendário, há o risco de criminosos enviarem links, mensagens de texto e e-mails fraudulentos oferecendo descontos fictícios para quitar o débito.

Foto: Reprodução Internet

O prazo para quitar o imposto para os proprietários de veículos com outras placas se estende até o dia 23. Todos os pagamentos devem ser realizados exclusivamente por meio dos canais oficiais, seja diretamente nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos bancos Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB e Santander. O Brasil e o Itaú aceitam pagamentos apenas de correntistas.

Para os demais números finais de placas, o cronograma de vencimentos é o seguinte:

Placas com final 3 e 4 - 20 de fevereiro;

Placas com final 5 e 6 - 21 de fevereiro;

Placas com final 7 e 8 - 22 de fevereiro;

Placas com final 9 e 0 - 23 de fevereiro.

Em Minas Gerais, também é possível efetuar o pagamento do IPVA através do PIX, bastando que o contribuinte tenha conta em qualquer instituição financeira. Para gerar o QR Code, é necessário acessar o site www.fazenda.mg.gov.br.

O não pagamento do imposto ou o pagamento após o prazo estabelecido acarretará em multa diária de 0,3%. Após o 30º dia, a multa será elevada para 20%, além dos juros calculados pela taxa Selic.

Alerta contra Golpes A Secretaria de Fazenda reforça o alerta sobre possíveis golpes em aplicativos de mensagens, internet e redes sociais. A orientação é para que os cidadãos evitem clicar em links, QR Codes, códigos de barras e outras informações recebidas por meio de celulares ou e-mails.

Outro ponto crucial a ser observado é que, no caso de pagamento via PIX, o beneficiário da transação será sempre o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60), e a instituição emissora do QR Code é o Banco Itaú.

Da Redação com informações da Agência Minas