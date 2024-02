Equipe médica realiza parto de bebê na BR-040

Nesta segunda-feira (19), um momento especial marcou a Concessionária Via 040. Laura Sofia veio ao mundo dentro de uma ambulância da concessionária, que está equipada com todos os recursos necessários para procedimentos dessa natureza.

Imagem: VIA 040

A família estava a caminho da maternidade municipal de Contagem, em um transporte coletivo, quando Andreia começou a entrar em trabalho de parto. A equipe da base de atendimento SAU-16, localizada no km 525 da BR-040 em Contagem-MG, foi prontamente acionada pela família.

Assim que a mãe entrou na ambulância R34 da Via 040, o parto foi realizado pelos socorristas Gabriel e Jéssica, com o apoio do condutor Wesley. Tanto Laura Sofia quanto sua mãe estão bem e foram encaminhadas para a maternidade municipal de Contagem-MG.

Da Redação com VIA 040