Na noite de segunda-feira, 19 de fevereiro, um trágico acidente na MG-135, próximo a Augusto de Lima, região Central de Minas Gerais, resultou na perda de dois idosos e deixou sete pessoas feridas, incluindo crianças. A batida frontal entre uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Spin aconteceu durante uma manobra de ultrapassagem.

Foto: Reprodução Internet

Os idosos, um homem de 63 anos e uma mulher de 73 anos, estavam na Fiat Strada e não resistiram ao impacto, perdendo a vida no local do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas, e não há confirmação se formavam um casal.

No Chevrolet Spin, sete ocupantes, incluindo duas crianças, foram resgatados e levados para atendimento médico. De acordo com relatos dos passageiros do Chevrolet Spin, a picape Strada teria invadido a contramão, provocando o acidente durante a tentativa de ultrapassagem.

Equipes de perícia da Polícia Civil compareceram ao local para conduzir os procedimentos padrões de investigação. A Fiat Strada, além de estar envolvida no acidente, foi removida para o pátio devido à documentação atrasada. A rodovia MG-135 permaneceu bloqueada em ambos os sentidos durante os trabalhos de resgate e perícia, resultando em congestionamento na região.

Da Redação com G1 MInas