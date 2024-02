Professor é indiciado pela PCMG por assédio e tentativa de estupro em Itabira

Um professor da rede pública de ensino, na cidade de Itabira, região Central de Minas Gerais, foi indiciado pela Polícia Civil do estado por crimes de assédio sexual e tentativa de estupro de vulnerável. O educador, de 26 anos, enfrenta acusações após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Foto: Divulgação/PCMG

As investigações começaram após a mãe de uma aluna denunciar à diretora da escola mensagens impróprias encontradas no celular da filha. De acordo com o relato da mulher, o professor constrangia a adolescente a marcar um encontro com ele após as aulas.

Após a denúncia inicial, outras alunas também relataram situações semelhantes. No total, foram identificadas cinco vítimas na escola, todas com idades entre 13 e 16 anos.

As investigações da Deam revelaram que o suspeito mantinha diversas conversas impróprias com as adolescentes, mesmo diante da negativa delas, continuando a importuná-las.

O delegado João Martins Teixeira destacou a importância da apuração de crimes contra adolescentes, especialmente quando ocorrem em ambiente escolar, onde deveriam se sentir seguras para seu desenvolvimento pessoal.

Da redação com PCMG