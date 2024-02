Na noite dessa segunda-feira (19), Layze Stephanie Gonzaga Ramalho da Silva, 21 anos, perdeu a vida após ter o corpo incendiado às margens da BR-040 em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar informou que o principal suspeito do crime era o namorado da vítima.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o sargento Ismar Governo, no dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval, Layze apresentou o suspeito à família. Nesse mesmo dia, ela saiu de casa e não retornou.

"No último domingo (18), a mãe da jovem começou a receber chamadas desse homem exigindo R$ 30 mil para libertá-la. Essa situação persistiu por dois dias, durante os quais a vítima foi torturada e agredida", detalhou o policial.

Durante as ligações para a família, Layze estava visivelmente machucada e chorando. Infelizmente, a família não conseguiu reunir o valor exigido pelo sequestrador, resultando no desfecho trágico em que ele a levou até a rodovia em Pedro Leopoldo.

Um caminhoneiro que passava pelo local conseguiu prestar socorro, levando-a ainda com vida ao Hospital João XXIII. Layze, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O suspeito, um homem de 36 anos, foi localizado e preso em flagrante pela polícia. Ele foi encaminhado ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma mulher, detentora da chave Pix que foi enviada à família para receber os R$ 30 mil, também foi detida.

O autor do crime é natural do Mato Grosso do Sul e tem registros policiais relacionados ao tráfico e tráfico internacional. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para a realização do exame de necropsia.

"A Polícia Militar, após diligências realizadas na capital, conduziu uma mulher de 34 anos e um homem de 36 anos à delegacia. A ocorrência encontra-se em andamento, e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária", acrescentou a corporação.

Da Redação com BHAZ