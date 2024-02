Cratera toma meia pista, interdita via e gera congestionamento na BR-381 em MG

Nesta terça-feira (20), no final da manhã, uma cratera se formou na BR-381, no trecho entre Periquito e Naque, no Rio Doce, atingindo o km 197. Como resultado, a rodovia encontra-se completamente interditada, sem estimativa de liberação, e já registra cerca de dois quilômetros de tráfego congestionado. A região está sob alerta severo de deslizamentos de terra nas próximas horas.

Foto: Reprodução Internet

Imagens divulgadas nas redes sociais revelam que a cratera ocupou praticamente uma das duas faixas da rodovia. Além disso, observa-se ondulações na faixa oposta, indicando a possibilidade de a cratera continuar se expandindo . Veja vídeo e rotas alternativas:

Cratera se abre e interdita trecho da BR-381 entre Periquito e Naque. Como rota alternativa a autarquia orienta que os motoristas façam o desvio partindo de Governador Valadares pela a BR-116/MG e depois ingressem na BR-458/MG. pic.twitter.com/QlPPrGCye6 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 21, 2024

Uma equipe de manutenção está atuando no local, utilizando grandes pedras para auxiliar na drenagem do terreno, visando posteriormente o preenchimento do buraco. No entanto, ainda não há previsão para a liberação do trecho.

Da Redação com Itatiaia