Quase 15 mil aposentados e pensionistas do Ipsemg terão pagamento suspenso; confira se você é um deles

Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) divulgou no Diário Oficial do Executivo a relação contendo os nomes de 14.908 pensionistas, aposentados ou afastados do Poder Executivo que, preliminarmente, não realizaram o Censo Cadastral Previdenciário no ano de 2023 e tampouco regularizaram sua situação em 2024.

A partir do próximo mês de março, o pagamento dos benefícios relativos ao mês de fevereiro será suspenso para esses indivíduos. Para acessar a lista completa com os nomes, os interessados devem consultar o Diário Oficial do Executivo.

Segundo o comunicado de suspensão, há um total de 11.835 aposentados e 3.073 pensionistas do Ipsemg em situação irregular quanto à atualização cadastral obrigatória.

Para esse grupo, o restabelecimento do pagamento ocorrerá mediante a realização extemporânea do Censo Cadastral, disponível por meio de um link no site do Instituto (www.ipsemg.mg.gov.br), acessando o botão "Censo RPPS", durante o período de 8 de março a 6 de abril de 2024.

Adicionalmente, aproximadamente 10 mil servidores ativos permanecem em situação irregular. Caso não regularizem sua situação dentro do prazo estipulado, estarão sujeitos a penalidades administrativas.

Censo Cadastral Previdenciário

O 1° Censo Cadastral Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social de Minas Gerais (RPPS) foi realizado entre os meses de junho a dezembro de 2023. Em janeiro deste ano foi dada uma nova oportunidade para aqueles que não atenderam à convocação para realização do Censo, contudo, mesmo com a reabertura do sistema, muitos deixaram de realizar o recenseamento que é obrigatório. Mais informações no site do Ipsemg – www.ipsemg.mg.gov.br

Da Redação com IPSEMG