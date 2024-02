A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) convocou todas as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) para um encontro nesta terça-feira (20/2) em Belo Horizonte, com o propósito de apresentar o planejamento do Programa Jovem de Futuro para o ano de 2024. Cerca de 230 participantes, incluindo gestores da pasta, estiveram presentes, visando compartilhar as diretrizes e o plano de ação para o desenvolvimento do programa.

SEE /Divulgação

A abertura do evento foi conduzida pelo secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, que ressaltou a importância do engajamento da comunidade escolar para a efetiva implementação das ações. "Cada integrante do ambiente escolar tem um papel fundamental para torná-lo mais atraente e motivador. É crucial simplificar e organizar os processos, permitindo que nosso planejamento seja efetivamente aplicado na vida acadêmica dos alunos", destacou.

O encontro proporcionou também um espaço para ouvir ativamente as Superintendências Regionais sobre diversos aspectos do andamento do Programa Jovem de Futuro e sobre suas perspectivas em relação ao planejamento. Essa troca de informações servirá de subsídio para que as regionais façam o mesmo nas escolas sob sua jurisdição.

O planejamento é uma etapa essencial para o sucesso da expansão do Programa Jovem de Futuro, pois um plano de ação bem estruturado, elaborado em conjunto pela SEE/MG e pelas SREs, fornecerá a base necessária para orientar a implementação eficaz do programa em todas as escolas de ensino médio do estado. Esse processo permitirá uma alocação eficiente de recursos, a definição de ações claras e mensuráveis e o monitoramento contínuo do progresso, visando a melhoria dos indicadores educacionais.

É fundamental envolver todas as partes interessadas, incluindo gestores escolares, professores, alunos, pais e comunidades locais, no processo de planejamento. O engajamento e a colaboração de todas as partes interessadas garantirão uma implementação bem-sucedida e sustentável do Programa Jovem de Futuro em todas as escolas de ensino médio.

A secretária adjunta de Estado de Educação, Geniana Guimarães Faria, enfatizou que o desenvolvimento das ações deve ser gradual e construído de forma colaborativa. "A transformação na escola não acontece da noite para o dia, por isso é importante um plano de ação factível, que os diretores consigam implementar junto com a comunidade escolar. O planejamento das ações do Jovem de Futuro deve estar alinhado com o que já está sendo feito e pensado de forma conjunta", explicou.

Além disso, a secretária adjunta destacou a importância de considerar o aspecto socioemocional, pois ele impacta diretamente tanto os professores quanto os alunos. "Precisamos abordar essa questão, pois ela influencia diretamente os resultados dentro da escola. Portanto, é essencial trabalhar a gestão escolar, levando em consideração todos os envolvidos no processo de aprendizagem", ressaltou.

O Programa Jovem de Futuro, em parceria com o Instituto Unibanco, tem como objetivo garantir a aprendizagem e reduzir as desigualdades educacionais entre os alunos do Ensino Médio por meio de uma gestão focada no avanço contínuo da educação pública. O programa oferece metodologia e instrumentos que apoiam o trabalho de gestão nas escolas e nas regionais. Suas ações estão estruturadas em cinco eixos - governança, assessoria técnica, formação, mobilização e gestão do conhecimento - que se articulam por meio do método Circuito de Gestão.

Da Redação com Agência Minas