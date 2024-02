Cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, a pós-graduação é um importante passo para qualificação profissional.

Com ambientes cada vez mais instáveis, o mercado de trabalho tem mudado muito rapidamente. Se antes as carreiras podiam ser planejadas dentro de uma mesma empresa, o novo contexto tem exigido do profissional flexibilidade e capacidade de adaptação para que ele mesmo possa gerir suas possibilidades de crescimento. Em pesquisa realizada pela consultoria de empregos Catho, que conta atualmente com cerca de 2 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma, foi identificado que uma pós-graduação pode aumentar o salário em quase 50% para profissionais graduados, além de 53,7% para quem possui os cargos de coordenador e supervisor.

Foto: PUC Minas



Tão importante quanto a área e o tema desta formação, a escolha da instituição de ensino é um fator fundamental para o sucesso dessa decisão. É importante que ela ofereça um processo de aprendizado consistente e suporte profissional adequado para conclusão do curso. Thosany Neto, 36 anos, mora em Luanda, capital de Angola. Escolheu a PUC Minas pelos diferenciais que a universidade oferece e pela sua excelência internacional. Ela conta que esta foi sua primeira experiência na modalidade de ensino à distância (EAD) com aulas gravadas e não sentiu diferença entre o aprendizado presencial e no on-line, além da praticidade para organizar seu tempo de estudos. “A PUC tem uma metodologia que possibilitou partilhar os estudos no direito angolano e no brasileiro. O apoio e as interações proporcionados pela plataforma CANVAS foi um grande diferencial”, afirma.

Figurando entre as 10 instituições de ensino mais respeitadas por empregadores do Brasil e tendo obtido nota máxima (5) no MEC, a PUC Minas, com sede na capital mineira, possui mais de 400 opções de cursos, em 35 áreas do conhecimento, com duas modalidades consolidadas para o ensino sem barreiras: o EAD com videoaulas gravadas (assíncrona) e a on-line com aulas ao vivo (síncrona).

Conheça seis vantagens que uma especialização na PUC Minas pode oferecer

 Diferenciação no mercado de trabalho: ao conquistar essa certificação, o profissional passa a se destacar como um especialista no tema escolhido, o que pode aumentar significativamente suas chances de conseguir emprego ou promoção.

 Melhoria das habilidades profissionais: as especializações oferecem formação mais prática e objetiva relacionada à sua área de estudos, o que melhora as habilidades técnicas adquiridas durante a formação da graduação.

 Aprofundamento do conhecimento: na pós-graduação o conteúdo abordado é específico, permitindo que o profissional se aprofunde em um ou mais campos dentro de sua área de atuação.

 Potencial de aumento salarial e maior segurança: em áreas altamente especializadas ou que representem novas tendências do mercado de trabalho, a demanda por especialistas é alta. Profissionais com pós-graduação tendem a ter maior segurança no emprego, já que são considerados indispensáveis para determinadas funções ou projetos. Natália Linhares, que mora no estado de Goiás, optou por fazer o curso na modalidade on-line ao vivo, viabilizado pela PUC Minas. Ela foi aluna do curso de Compliance e Governança Corporativa, na modalidade EAD com aulas gravadas, e atualmente cursa o MBA em ESG e Inovação. “Não tenho dúvidas de que é uma qualificação que me oportunizou estar como analista sênior de riscos e controles internos no momento”, ressalta. Entre os diferenciais do curso, ela destaca as atividades práticas que realizou

no período final da especialização. “Tivemos a oportunidade de montar um programa de compliance na prática e isso fez total diferença”, conta. Além da qualidade do ensino, a profissional reforça a flexibilidade da modalidade oferecida, que evita que ela perca tempo no trânsito e possibilite estudar e cuidar da filha de três anos.

 Networking: cursar um programa de especialização coloca o profissional em contato com outros especialistas da área, principalmente nas ofertas on-line, pois cria oportunidades de expansão da rede de relacionamentos, aumentando significativamente a interação com profissionais de diversas

partes do Brasil e até de outros países.

 Empreendedorismo: a pós-graduação promove ótimas oportunidades para que quer empreender. Seja para aprofundar em um conhecimento técnico ou capacitar-se para gerenciar o próprio negócio, são inúmeras as possibilidades de capacitação.

Inscrições abertas

As inscrições para os cursos online com aulas ao vivo (ofertados pelo IEC PUC Minas) estão abertas e as aulas começam a partir de 5 de abril de 2024. Já as inscrições para os cursos EAD com videoaulas (ofertados pela PUC Minas Virtual) devem ser feitas até 4 de março de 2024, com a liberação das aulas a Serviço: A partir do dia 11 de março, para os cursos confirmados. As inscrições são gratuitas para todas as modalidades e podem ser feitas pelo site da instituição: www.pucminas.br/pos.

A PUC Minas

Considerada uma das melhores universidades particulares do Brasil, a PUC Minas é a única instituição privada de Minas Gerais a fazer parte do ranking das melhores universidades do mundo: o Times Higher Education. É reconhecida pelo mercado como uma das mais inovadoras do Brasil e uma das cinco

mais respeitadas pelos empregadores do país (RUF). Com um corpo docente altamente qualificado e com ampla experiência no mercado, oferece um dos mais robustos portfólios de pós-graduação em número de especialização e em diversidade de temáticas. E em mais de 25 anos de história, a pós PUC Minas já capacitou mais de 86 mil profissionais em todo território brasileiro.

Serviço: Inscrições abertas para cursos de pós-graduação oferecidos pela PUC Minas (modalidades: online ao vivo e EaD com videoaulas). Mais informações: www.pucminas.br/pos ou (31) 3319-4444.