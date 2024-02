Motocicleta é furtada de pátio do Detran em Matozinhos

Na terça-feira (20), uma motocicleta foi furtada das instalações credenciadas do Detran, situadas no bairro Estação, em Matozinhos.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Segundo informações da polícia, o responsável pelo local notou o desaparecimento de uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de cor verde e placa HAU9205. Os indivíduos responsáveis pelo furto danificaram o muro dos fundos do pátio para ter acesso ao veículo.

Apesar da presença de câmeras de vigilância no local, a ação dos criminosos não foi registrada. A Delegacia de Polícia está investigando o incidente e tomando as medidas necessárias para esclarecer os fatos e tomar as providências cabíveis relacionadas ao roubo da motocicleta.

Da Redação com Por Dentro de Tudo