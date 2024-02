VÍDEO: capotamento registrado na Fernão Dias; incidente ocorreu na Rodovia Fernão Dias, próximo à Serra de Igarapé

Um condutor presenciou o capotamento de uma van no km 531 da Rodovia Fernão Dias, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

A Arteris, a concessionária responsável pelo trecho, informou que pelo menos dois acidentes foram registrados na manhã desta quarta-feira (21).

Além do capotamento da van, as imagens mostram um caminhão derrapando na pista e outro carro colidindo na mureta de proteção. Veja o vídeo do momento do acidente:

Motoristas que passavam pelo local relataram que havia derramamento de óleo, mas essa informação não foi confirmada pela empresa.

Segundo a concessionária, a pista estava molhada devido à chuva, o que dispensou a necessidade de limpeza.

A Arteris ainda informou que ocorreram dois capotamentos no trecho durante a manhã, resultando em duas vítimas leves.

O tráfego no local foi normalizado, e o Corpo de Bombeiros não foi acionado para os acidentes.

Da Redação com G1 Minas